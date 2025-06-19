ВС РФ окружили части ВСУ между Тополями и Каменкой в Харьковской области

«После продвижения ВС РФ в районе населенного пункта Каменка по направлению населенного пункта Двуречанское, часть сил и средств вооруженных формирований Украины оказались зажаты между Тополями и Каменкой», — отметил Марочко. Его цитату приводит ТАСС. По словам эксперта, в связи с продвижением российских войск, украинские солдаты, оказавшиеся в окружении, начали дезертировать, отходя на северо-запад.