ВС РФ продвигаются в Харьковской области.
Российские военные продвинулись в Харьковской области, зажав часть украинских вооруженных сил между населенными пунктами Тополя и Каменка. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.
«После продвижения ВС РФ в районе населенного пункта Каменка по направлению населенного пункта Двуречанское, часть сил и средств вооруженных формирований Украины оказались зажаты между Тополями и Каменкой», — отметил Марочко. Его цитату приводит ТАСС. По словам эксперта, в связи с продвижением российских войск, украинские солдаты, оказавшиеся в окружении, начали дезертировать, отходя на северо-запад.
Ранее российские войска уже начали операцию по окружению украинской группировки в районе Радьковки Харьковской области, формируя огневое кольцо и осложняя снабжение ВСУ. Эти действия стали частью расширения буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей и сопровождались усилением давления на украинские позиции после взятия под контроль населенного пункта Строевка.