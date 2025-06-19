Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ окружили части ВСУ между Тополями и Каменкой в Харьковской области

Российские военные продвинулись в Харьковской области, зажав часть украинских вооруженных сил между населенными пунктами Тополя и Каменка. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ продвигаются в Харьковской области.

Российские военные продвинулись в Харьковской области, зажав часть украинских вооруженных сил между населенными пунктами Тополя и Каменка. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«После продвижения ВС РФ в районе населенного пункта Каменка по направлению населенного пункта Двуречанское, часть сил и средств вооруженных формирований Украины оказались зажаты между Тополями и Каменкой», — отметил Марочко. Его цитату приводит ТАСС. По словам эксперта, в связи с продвижением российских войск, украинские солдаты, оказавшиеся в окружении, начали дезертировать, отходя на северо-запад.

Ранее российские войска уже начали операцию по окружению украинской группировки в районе Радьковки Харьковской области, формируя огневое кольцо и осложняя снабжение ВСУ. Эти действия стали частью расширения буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей и сопровождались усилением давления на украинские позиции после взятия под контроль населенного пункта Строевка.