В Иркутске с начала года произошло 26 ДТП с участием водителей автобусов

В Иркутск за пять месяцев этого года произошло 26 аварий с участием водителей общественного транспорта. В ДТП пострадали 34 человека, есть один погибший. Поэтому полицейские проводят скрытые проверки манеры вождения водителей автобусов и маршруток. Госавтоинспекторы двигаются на машине на небольшом расстоянии от автобуса, так, чтобы водители их не увидел.