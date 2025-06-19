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В Иркутске с начала года произошло 26 ДТП с участием водителей автобусов

В авариях 34 человек пострадали, и один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутск за пять месяцев этого года произошло 26 аварий с участием водителей общественного транспорта. В ДТП пострадали 34 человека, есть один погибший. Поэтому полицейские проводят скрытые проверки манеры вождения водителей автобусов и маршруток. Госавтоинспекторы двигаются на машине на небольшом расстоянии от автобуса, так, чтобы водители их не увидел.

— По итогам рейда водитель автобуса № 3 допустил пять правонарушений. Так, маршрутчик не включил сигналы поворота, проехал перекресток на красный сигнал светофора и высадил пассажира вне остановки, — уточнили в ведомстве.

У нарушителя проверили документы на машину, свидетельство о регистрации и диагностики. Также полицейские оценили внешнее состояние автобуса. Все данные и виды нарушений водителя документально зафиксировали.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Иркутске пройдет выставка беспилотных авиационных систем.