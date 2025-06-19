В Татарстане ограничили интернет из-за опасности атак БПЛА

В РТ временно не работает интернет.
В Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность», в связи с чем жители региона могут столкнуться с временными неудобствами в работе мобильного интернета. Об этом сообщает пресс-служба Республики.
«Могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета — в Татарстане введен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале. Власти уточняют, что все службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечить безопасность жителей республики.