«Казахмыс» запустил рудник после гибели семи горняков

«Мы не снимаем с себя ответственности. Обеспечение безопасности каждого работника — наша прямая задача и моральный долг. Мы обязаны извлечь уроки из произошедшего и сделать всё возможное, чтобы подобное больше не повторилось», — заявил Нуриев.