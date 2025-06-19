Самолет, летевший из Дубая в Москву, внезапно сел на дозаправку в Самаре

Иногда авиакомпаниям приходится менять маршрут из-за внешних обстоятельств, например, ограничений на использование воздушного пространства.
Одной из таких причин стало чрезвычайное происшествие вечером 17 июня, когда пассажирский лайнер Boeing-738 был вынужден совершить внеплановую посадку в Самаре. Об этом сообщает ГТРК «Самара».
Рейс PBD992, следовавший из аэропорта Эль-Мактум (Дубай) в Москву (Внуково), столкнулся с дефицитом топлива из-за действующих ограничений на полеты над Ираном.
В 17:42 по местному времени экипаж принял решение о дозаправке в ближайшем доступном аэропорту в рамках зоны ответственности Самарского районного центра Единой системы организации воздушного движения.
Как сообщается в Telegram-канале «AVIAINCIDENT» сигнал бедствия или срочности экипаж не объявлял. После дозаправки рейс был перепланирован и продолжил свой путь в Москву.
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