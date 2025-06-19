Российский боец без единого выстрела убедил боевиков ВСУ сдаться в плен

«Когда мы на первую линию обороны проходили к Малиновке, на одном из отпорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела», — рассказал «Росомаха». Его цитату приводит РИА Новости.