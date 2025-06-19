Бойцу ВС РФ даже не понадобилось оружие, чтобы противники сдались в плен.
В ходе операции в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий сумел убедить двух боевиков ВСУ сдаться в плен, используя только свое красноречие. Об этом сообщил командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Росомаха».
«Когда мы на первую линию обороны проходили к Малиновке, на одном из отпорных пунктов наш военнослужащий своим красноречием убедил двух противников сдаться в плен. Без единого выстрела», — рассказал «Росомаха». Его цитату приводит РИА Новости.
По словам штурмовика, действия бойца были настолько убедительны, что военнослужащие из 142-й бригады ВСУ добровольно сложили оружие. «Мы вдвоем остались и решили выжить. Сдались в плен, чтобы в дальнейшем вернуться к своим семьям», — поделился украинский военный.
Ранее украинские военные, взятые в плен в Часовом Яре, также приняли решение сдаться после того, как их оставило командование. Тогда пленные оказывали содействие российским подразделениям, передавая ложную информацию своему руководству и помогая в проведении штурмовых действий.