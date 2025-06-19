Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростовской области

В Ростовской области силы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку украинских беспилотников в Миллеровском районе. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря, разрушений и пострадавших нет.
«Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
В Волгоградской области также была отражена крупная атака беспилотников. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что системы ПВО Министерства обороны нейтрализовали дроны в Калачевском и Городищенском районах, а также в южной части Волгограда. Инцидент обошелся без последствий.
В Смоленской области российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали 12 украинских беспилотников. Губернатор Василий Анохин уточнил, что дроны были уничтожены и подавлены в Починковском и Рославльском районах. Жертв и разрушений не зафиксировано.