Прокуратура Омской области обнародовала типичный портрет преступника

Чаще всего преступления совершают омичи и жители Омской области от 30 до 49 лет (1 756 человек, или 62,5% от всех преступников). За ними следуют граждане старше 50 лет (435 человек, или 15,5%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (299 человек, или 10,6%).