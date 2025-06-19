Прокуратура Омской области обнародовала типичный портрет преступника

В Омской области составили типичный портрет преступника. Были проанализированы преступления с января по май 2025 года. Портрет создавался на основе данных о 2 808 преступниках.
Чаще всего преступления совершают омичи и жители Омской области от 30 до 49 лет (1 756 человек, или 62,5% от всех преступников). За ними следуют граждане старше 50 лет (435 человек, или 15,5%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (299 человек, или 10,6%).
Женщины реже становятся фигурантами уголовных дел: их доля составляет всего 23,5% (660 человек), что в три раза меньше, чем мужчин.
Более 61% правонарушителей (1 720 человек) не имеют постоянного источника дохода. Среди остальных категорий значатся студенты (1,7%, или 47 человек) и служащие (25,8%, или 724 человека).
Уровень образования также стал предметом анализа. Выяснилось, что более 9% нарушителей закона (254 человека) имеют высшее образование, 42% (1 189 человек) — среднее профессиональное, 20% (568 человек) — полное среднее, а 23% (643 человека) ограничились начальным или неполным средним образованием.
Особое внимание прокуратура уделила состоянию опьянения во время совершения преступлений. Как оказалось, каждый четвертый правонарушитель находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Всего таких случаев насчитывается 806 (28,7%).
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