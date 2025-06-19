«Желание насолить»: Новак заявил, что нефтяные санкции против России невыгодны самой Европе

Новак высказался о нефтяных санкциях против РФ.
Обсуждаемое Евросоюзом снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель не принесет желаемого результата и является лишь попыткой навредить России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Я считаю, что все эти меры — это просто желание нам насолить. И даже снижение цен до условных 45 долларов за баррель, как обсуждается, будет невыгодно самому Евросоюзу», — подчеркнул вице-премьер в интервью «Бизнес FM».
Он добавил, что Россия увеличила поставки нефти в дружественные страны, однако это связано не с потолками цен, а с санкциями, введенными против России Евросоюзом, США и другими странами. По его словам, все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе официально предложила снизить так называемый потолок цен на российскую нефть с текущих 60 до 45 долларов за баррель. Однако окончательное решение будет приниматься не только Евросоюзом, но и странами Группы семи (G7). В ответ на эти меры президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий экспорт нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, где в контрактах указан механизм фиксации предельной цены.