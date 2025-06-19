«Желание насолить»: Новак заявил, что нефтяные санкции против России невыгодны самой Европе

Он добавил, что Россия увеличила поставки нефти в дружественные страны, однако это связано не с потолками цен, а с санкциями, введенными против России Евросоюзом, США и другими странами. По его словам, все введения потолков цен, которые уже действуют на протяжении более чем двух лет, никак не влияют на обеспечение поставок российских экспортных ресурсов.