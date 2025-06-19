Бочаров: Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ по территории Волгоградской области

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил глава региона Андрей Бочаров в пресс-службе администрации области.
Так, беспилотники ликвидировали в Калачевском и Городищенском районах. Кроме того, несколько дронов сбили и в южной части Волгограда.
— Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России БПЛА перехвачены и нейтрализованы. Пострадавших и повреждений объектов нет, — уточнили в публикации.
18 июня в зоне специальной военной операции (СВО) украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился священник из Пермского края Дорофей. Инцидент произошел неподалеку от Бахмута.