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Школьников Башкирии будут водить по знаковым местам региона

Для учеников Башкирии создадут список обязательных к посещению мест.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии хотят составить перечень мест, которые каждый ученик должен посетить во время обучения. Такую идею обсудили на встрече главы республики Радия Хабирова со школьными учителями географии. По мнению руководителя региона, это поможет детям лучше узнать родной край и полюбить его.

На встрече участники договорились сделать уроки географии более практическими. Планируется заинтересовать детей путешествиями по Башкирии. Для этого разработают рекомендации по обязательным для посещения местам с учетом возраста учащихся и района их проживания. Проект запустят в тестовом режиме.

Ранее в регионе уже пытались развивать школьный туризм, предлагая бесплатные экскурсии для учащихся 6−9 классов. Однако в этом году программу пришлось свернуть из-за нехватки денег.

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