Школьников Башкирии будут водить по знаковым местам региона

В Башкирии хотят составить перечень мест, которые каждый ученик должен посетить во время обучения. Такую идею обсудили на встрече главы республики Радия Хабирова со школьными учителями географии. По мнению руководителя региона, это поможет детям лучше узнать родной край и полюбить его.