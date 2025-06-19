В Перми работница продуктового магазина получила серьезные травмы во время работы

Кроме того, в отношении работодателя началась внеплановая проверка. Как сообщил замруководителя краевой Инспекции труда по охране труда Павел Бахтагареев, если будут выявлены нарушения, предусмотрены меры административного воздействия. Материалы дела могут быть переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.