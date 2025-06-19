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В Перми работница продуктового магазина получила серьезные травмы во время работы

Пекарь упала с лестницы и ударилась спиной о металлические ступени.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда по Пермскому краю начала проверку по факту тяжелого несчастного случая, произошедшего с сотрудницей продуктового магазина.

Как указано в уведомлении работодателя, инцидент произошел в магазине на шоссе Космонавтов, 188. По предварительной информации, пекарь упала с лестницы и получила серьезные травмы, ударившись спиной о металлические ступени.

Медики диагностировали у женщины 1972 года рождения компрессионный перелом позвоночника, боли в грудно-поясничной области, а также ушибы бедра и поясницы. Все полученные травмы квалифицированы как тяжелые.

В связи с происшествием создана комиссия для расследования всех обстоятельств инцидента. Проводятся допросы свидетелей и руководства магазина, а также изучается документация, связанная с трудовой деятельностью пострадавшей.

Кроме того, в отношении работодателя началась внеплановая проверка. Как сообщил замруководителя краевой Инспекции труда по охране труда Павел Бахтагареев, если будут выявлены нарушения, предусмотрены меры административного воздействия. Материалы дела могут быть переданы в следственные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.