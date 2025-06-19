Раскрыта серия ночных угонов 18-летним парнем в Октябрьском округе Омска

В ходе расследования выяснилось, что эта ночь стала для молодого человека насыщенной: он совершил еще два угона автомобилей марки ВАЗ-2110. Первый автомобиль был угнан с улицы Пархоменко, где злоумышленник, не справившись с управлением, врезался в припаркованный «Фольксваген». Второй случай произошел на улице 3-й Кордной: подозреваемый проехал несколько метров, но бросил машину после того, как руль заблокировался.