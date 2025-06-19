Раскрыта серия ночных угонов 18-летним парнем в Октябрьском округе Омска

В Омске раскрыта серия дерзких угонов автомобилей в Октябрьском округе Омска. Накануне в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-21101 с улицы 4-й Кордной в Октябрьском округе. Злоумышленник, проехав около 50 метров, повредил несколько припаркованных машин и скрылся, несмотря на попытку владельца задержать его.
Благодаря оперативным действиям сотрудников патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан. Им оказался 18-летний житель Омска.
В ходе расследования выяснилось, что эта ночь стала для молодого человека насыщенной: он совершил еще два угона автомобилей марки ВАЗ-2110. Первый автомобиль был угнан с улицы Пархоменко, где злоумышленник, не справившись с управлением, врезался в припаркованный «Фольксваген». Второй случай произошел на улице 3-й Кордной: подозреваемый проехал несколько метров, но бросил машину после того, как руль заблокировался.
Как пояснил задержанный, мотивом его действий было желание «покататься по городу». Для проникновения в салоны транспортных средств он разбивал оконные стекла и заводил двигатели, соединяя провода зажигания.
Дознавателем отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску возбуждено три уголовных дела за угон автомобилей. Выяснилось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и кражи.
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