На женщину в Уфе упало дерево.

«В единую диспетчерскую службу Уфы поступила информация о том, что на проспекте Октября, 21 произошло падение дерева на тротуар, в результате которого пострадала женщина. Уфимка, 1974 года рождения, сама вызвала скорую помощь. Медики доставили женщину в больницу», — говорится в сообщении столичного УГЗ.