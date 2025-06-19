На женщину в Уфе упало дерево.

Сегодня утром в Уфе, на проспекте Октября в результате падения дерева на тротуар пострадала женщина, сообщили в управлении гражданской защиты.
«В единую диспетчерскую службу Уфы поступила информация о том, что на проспекте Октября, 21 произошло падение дерева на тротуар, в результате которого пострадала женщина. Уфимка, 1974 года рождения, сама вызвала скорую помощь. Медики доставили женщину в больницу», — говорится в сообщении столичного УГЗ.
С учетом нестабильной погоды с дождями, грозами и ветрами, спасатели настоятельно рекомендуют всем избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и хрупкими конструкциями.