Российские ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами страны

В частности, было сбито 19 беспилотников над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, шесть — над Орловской областью, по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один — над Московским регионом, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.