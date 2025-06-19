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Российские ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник за ночь над регионами страны

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 81 украинский беспилотный летательный аппарат над различными регионами России. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 81 украинский беспилотный летательный аппарат над различными регионами России. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в Минобороны РФ.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — заявили в пресс-службе.

В частности, было сбито 19 беспилотников над Брянской областью, 17 — над Курской областью, 13 — над Смоленской областью, семь — над Волгоградской областью, шесть — над Орловской областью, по пять — над Ростовской областью и Республикой Крым, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью и один — над Московским регионом, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что средства российской противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Калачевском и Городищенском районах. Кроме того, несколько дронов сбили и в южной части Волгограда.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе села Маломихайловка, дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего был ранен мирный житель.

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