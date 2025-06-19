Учительница занималась сексом с учеником в школе и дома и попалась на переписке

В США учительнице из штата Иллинойс, привлеченной к суду в апреле за вступление в незаконные отношения с 15-летним учеником, предъявлены дополнительные 52 обвинения в домогательствах.
30-летняя Кристина Формелла, работавшая в средней школе города Даунерс-Гров и тренировавшая футбольную команду, злоупотребила своим служебным положением для совращения подростка. Следствие установило, что первый инцидент произошел в январе 2023 года. Интимная связь продолжалась до осени 2024 года.
Согласно расследованию, Формелла 45 раз вступала в сексуальный контакт с несовершеннолетним на территории учебного заведения и около пяти раз — в собственном жилище. Помимо этого, она вела с подростком переписку интимного характера.
О связи обвиняемой с учеником случайно узнала его мать, обнаружившая в телефоне сына сообщения откровенного содержания. Об этом информирует WGN-TV.
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