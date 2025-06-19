Аэропорт Волгограда возобновил работу

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что силы ПВО ночью отразили массированную атаку БПЛА в Калачевском, Городищенском районах и в южной части Волгограда. По его словам, пострадавших и повреждений нет.
Ограничения в аэропорту вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Также приостановил работу аэропорт Калуги.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше