Экономика ФРГ будет уничтожена, если страна откажется от российского газа, считает Нимайер.
«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей [немецкой] экономике настанет конец. Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США», — сказал Нимайер в интервью РИА Новости.
Он добавил, что в таком случае компании либо останутся без поставок голубого топлива, либо оно будет слишком дорогим для них. В любом из этих случаев, подытожил Нимайер, малые и средние предприятия могут оказаться на грани закрытия. По его мнению, крупные предприятия, вероятнее всего, сумеют адаптироваться к подобным условиям, тогда как малые фирмы, составляющие основную часть немецкого бизнеса, окажутся в более уязвимом положении.
Еврокомиссия ранее заявила о планах полностью запретить импорт российского газа в ЕС к 2027 году, включая как трубопроводный, так и сжиженный газ. Для обхода вето отдельных стран, таких как Венгрия и Словакия, предлагается вывести газовые контракты из-под действия торгового законодательства. Ожидается, что такие меры приведут к росту цен на энергоносители и могут вызвать экономические трудности для европейской промышленности.