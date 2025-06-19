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Германии предрекли печальное будущее без российского газа

Если Евросоюз (ЕС) примет решение о полном и постоянном прекращении импорта российского газа, это приведет к разрушению экономики Германии. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Экономика ФРГ будет уничтожена, если страна откажется от российского газа, считает Нимайер.

Если Евросоюз (ЕС) примет решение о полном и постоянном прекращении импорта российского газа, это приведет к разрушению экономики Германии. Об этом рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«В случае полного запрета ЕС на импорт российского газа нашей [немецкой] экономике настанет конец. Мы потеряли бы много рабочих мест и отраслей промышленности, особенно среди малых и средних предприятий, которые не могут закупать газ в Катаре или США», — сказал Нимайер в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в таком случае компании либо останутся без поставок голубого топлива, либо оно будет слишком дорогим для них. В любом из этих случаев, подытожил Нимайер, малые и средние предприятия могут оказаться на грани закрытия. По его мнению, крупные предприятия, вероятнее всего, сумеют адаптироваться к подобным условиям, тогда как малые фирмы, составляющие основную часть немецкого бизнеса, окажутся в более уязвимом положении.

Еврокомиссия ранее заявила о планах полностью запретить импорт российского газа в ЕС к 2027 году, включая как трубопроводный, так и сжиженный газ. Для обхода вето отдельных стран, таких как Венгрия и Словакия, предлагается вывести газовые контракты из-под действия торгового законодательства. Ожидается, что такие меры приведут к росту цен на энергоносители и могут вызвать экономические трудности для европейской промышленности.

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