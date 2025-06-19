Германии предрекли печальное будущее без российского газа

Он добавил, что в таком случае компании либо останутся без поставок голубого топлива, либо оно будет слишком дорогим для них. В любом из этих случаев, подытожил Нимайер, малые и средние предприятия могут оказаться на грани закрытия. По его мнению, крупные предприятия, вероятнее всего, сумеют адаптироваться к подобным условиям, тогда как малые фирмы, составляющие основную часть немецкого бизнеса, окажутся в более уязвимом положении.