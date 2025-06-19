Супругов Котляровых из Камбоджи судят за отмывание денег в Новосибирске

В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела в отношении супругов Котляровых, экстрадированных из Камбоджи. Судебный процесс проходит в Железнодорожном районном суде, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Юрий Котляров обвиняется по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, пяти эпизодам мошенничества с использованием служебного положения, двум эпизодам отмывания денег и вымогательству в особо крупном размере. Его супруга Лариса Котлярова фигурирует по шести эпизодам мошенничества и двум эпизодам отмывания денег.
По версии следствия, подсудимые похищали чужое имущество, злоупотребляя доверием и используя свое служебное положение в составе организованной группы. В 2015 году суд уже выносил приговор по этому делу, но апелляционная инстанция отменила его и направила дело на новое рассмотрение.
С 2012 года супруги находились в международном розыске. В 2024 году их задержали в Камбодже и экстрадировали в Россию. На первом заседании 18 июня 2025 года подсудимые не признали вину в полном объёме, после чего суд приступил к допросу потерпевших.