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Супругов Котляровых из Камбоджи судят за отмывание денег в Новосибирске

По версии следствия, подсудимые похищали чужое имущество, злоупотребляя доверием и используя своё служебное положение в составе организованной группы.

Источник: Freepik

В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела в отношении супругов Котляровых, экстрадированных из Камбоджи. Судебный процесс проходит в Железнодорожном районном суде, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Юрий Котляров обвиняется по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере, пяти эпизодам мошенничества с использованием служебного положения, двум эпизодам отмывания денег и вымогательству в особо крупном размере. Его супруга Лариса Котлярова фигурирует по шести эпизодам мошенничества и двум эпизодам отмывания денег.

По версии следствия, подсудимые похищали чужое имущество, злоупотребляя доверием и используя свое служебное положение в составе организованной группы. В 2015 году суд уже выносил приговор по этому делу, но апелляционная инстанция отменила его и направила дело на новое рассмотрение.

С 2012 года супруги находились в международном розыске. В 2024 году их задержали в Камбодже и экстрадировали в Россию. На первом заседании 18 июня 2025 года подсудимые не признали вину в полном объёме, после чего суд приступил к допросу потерпевших.