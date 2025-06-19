Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе при пожаре погибла женщина

В столице Башкирии сгорела квартира по улице Первомайской.

Источник: МЧС РБ

Сегодня в Уфе утром при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного дома по улице Первомайской. В квартире загорелось домашнее имущество.

Оперативно прибывшие пожарные вскрыли дверь жилья и вытащили пострадавшую в бессознательном состоянии. К сожалению, медики констатировали её смерть.

Горение ликвидировано на восьми квадратах. Предварительно, огонь вспыхнул из-за неисправности электрооборудования. Расследование проводит дознаватель МЧС России.