В Уфе при пожаре погибла женщина

Сегодня в Уфе утром при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного дома по улице Первомайской. В квартире загорелось домашнее имущество.
Оперативно прибывшие пожарные вскрыли дверь жилья и вытащили пострадавшую в бессознательном состоянии. К сожалению, медики констатировали её смерть.
Горение ликвидировано на восьми квадратах. Предварительно, огонь вспыхнул из-за неисправности электрооборудования. Расследование проводит дознаватель МЧС России.