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МО РФ: за ночь ПВО сбила над Россией 81 беспилотник

В ночь с 18 на 19 июня над регионами России успешно уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

ПВО уничтожили 19 беспилотников над Брянской областью.

В ночь с 18 на 19 июня над регионами России успешно уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи с 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указано в официальном сообщении ведомства в Telegram. Большинство БПЛА были сбиты над Брянской (19), Курской (17), и Смоленской (13) областями.

Также сообщается о перехвате беспилотников над Волгоградской (7) и Орловской (6) областями. По пять аппаратов были уничтожены над Ростовской областью и Крымом, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской и один над Московским регионом.

Подобные атаки украинских беспилотников уже фиксировались ранее. В ночь с 24 на 25 мая российские средства ПВО уничтожили 95 дронов, большинство из которых также были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской и Орловской областями.

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