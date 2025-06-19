Водителя эвакуатора раздавил каток на трассе в Карагандинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошло 17 июня на автодороге Алматы — Екатеринбург в направлении Караганды.
По предварительным данным, из-за разгерметизации переднего левого колеса 56-летний водитель эвакуатора Volvo, перевозившего дорожный каток, совершил наезд на центральный криволинейный брус.
«Впоследствии транспортируемый каток сорвался, придавил кабину и опрокинулся на встречную полосу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте», — рассказали в ДП Карагандинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.