Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителя эвакуатора раздавил каток на трассе в Карагандинской области

В Карагандинской области у эвакуатора лопнуло колесо, он врезался в разделительный брус. Перевозимый каток сорвался с креплений и раздавил водителя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: t.me/vechernaya_karaganda

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошло 17 июня на автодороге Алматы — Екатеринбург в направлении Караганды.

По предварительным данным, из-за разгерметизации переднего левого колеса 56-летний водитель эвакуатора Volvo, перевозившего дорожный каток, совершил наезд на центральный криволинейный брус.

«Впоследствии транспортируемый каток сорвался, придавил кабину и опрокинулся на встречную полосу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте», — рассказали в ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.