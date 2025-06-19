Разведка США не нашла признаков работы Ирана над ядерным оружием

В США не понимают позицию Белого дома по ближневосточному конфликту.
Национальная разведка США не обнаружила доказательств того, что Иран работает над созданием ядерного оружия. Об этом в эфире MSNBC заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке США Марк Уорнер.
«Уорнер заявил, что в понедельник, уже после нападения Израиля на Иран, сенаторы были проинформированы, что американские спецслужбы все еще не видят никаких доказательств того, что Иран пытается создать ядерное оружие», — говорится в публикации MSNBC. Сенатор напомнил, что еще в марте текущего года директор Национальной разведки США Тулси Габбард утверждала, что Иран не предпринимал шагов для создания ядерной бомбы. По словам Уорнера, с тех пор данные разведки не изменились.
Он также критиковал президента США Дональда Трампа за его заявления, противоречащие разведданным. «Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — заявил Марк Уорнер. Сенатор выразил недоумение относительно текущей внешнеполитической стратегии администрации Трампа по отношению к Ирану, заявив, что не имеет о ней представления.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Иран намерен использовать ядерное оружие, если завершит его разработку, однако власти Ирана опровергали наличие военной составляющей в своей ядерной программе и подчеркивали ее мирный характер. Американские и британские разведывательные службы также не находили подтверждений тому, что Тегеран предпринимает шаги к созданию ядерной бомбы, несмотря на заявления руководства США и Израиля.