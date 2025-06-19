Разведка США не нашла признаков работы Ирана над ядерным оружием

«Уорнер заявил, что в понедельник, уже после нападения Израиля на Иран, сенаторы были проинформированы, что американские спецслужбы все еще не видят никаких доказательств того, что Иран пытается создать ядерное оружие», — говорится в публикации MSNBC. Сенатор напомнил, что еще в марте текущего года директор Национальной разведки США Тулси Габбард утверждала, что Иран не предпринимал шагов для создания ядерной бомбы. По словам Уорнера, с тех пор данные разведки не изменились.