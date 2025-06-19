Омский медцентр выплатил пациенту 650 тысяч за сокрытие диагноза туберкулеза

История началась с того, что омич обратился в ООО «Медицинский центр “Максимед” для прохождения медицинской комиссии. По результатам рентгенографии грудной клетки врач заверил его, что патологий не выявлено. Однако спустя некоторое время мужчина почувствовал ухудшение состояния и обратился в бюджетное учреждение здравоохранения. Там ему поставили диагноз “Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого”. Врачебная комиссия подтвердила, что заболевание уже существовало на момент обследования в частной клинике, но сотрудники центра скрыли эту информацию.