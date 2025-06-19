Омский медцентр выплатил пациенту 650 тысяч за сокрытие диагноза туберкулеза

Судебные приставы Омской области взыскали 650 тысяч рублей с омского медицинского центра, допустившего серьезную ошибку при обследовании пациента. Омич получил 650 тысяч рублей за моральный вред, причиненный из-за недостоверного результата диагностики, которая привела к ухудшению его здоровья и длительной болезни.
История началась с того, что омич обратился в ООО «Медицинский центр “Максимед” для прохождения медицинской комиссии. По результатам рентгенографии грудной клетки врач заверил его, что патологий не выявлено. Однако спустя некоторое время мужчина почувствовал ухудшение состояния и обратился в бюджетное учреждение здравоохранения. Там ему поставили диагноз “Инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого”. Врачебная комиссия подтвердила, что заболевание уже существовало на момент обследования в частной клинике, но сотрудники центра скрыли эту информацию.
Из-за задержки в диагностике пациент не получил своевременного лечения, что привело к развитию серьезных осложнений. Ему назначили длительную химиотерапию, курс которой составляет минимум 11 месяцев, а также необходимую реабилитацию. Лечение вызвало побочные эффекты: поражение печени, почек, нервной и сердечно-сосудистой систем. Помимо физических страданий, мужчина пережил психологическую травму: из-за ограничений во время лечения он не мог видеться с близкими, что привело к депрессии и раздражительности.
Пациент подал иск в суд, требуя компенсации за причиненный моральный вред. Суд частично удовлетворил требования истца, обязав медцентр выплатить 650 тысяч рублей, включая штраф и судебные расходы.
Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Кировскому округу Омска. Судебный пристав уведомил руководство медицинского центра о необходимости погашения задолженности и применил ограничительные меры: наложил арест на денежные средства организации, запретил регистрационные действия с недвижимостью, земельным участком и четырьмя автомобилями компании.
В результате принятых мер вся сумма была взыскана, а решение суда исполнено. Пациент получил компенсацию за причиненный моральный вред.
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