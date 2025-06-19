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Правоохранители знают, где находится разыскиваемый тесть Прилучного Брутян

Мужчину заочно арестовали в РФ по делу о незаконной организации азартных игр.

Источник: Аргументы и факты

Российские правоохранители знают, где находится объявленный в международный розыск и заочно арестованный в РФ тесть актера Павла Прилучного Аршак Брутян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Они знают, где находится Брутян, в какой стране, экстрадировать пока не могут, ведется работа в этом направлении», — приводит информагентство слова своего собеседника.

Как РИА Новости заявило ранее, сославшись на правоохранительные органы, Брутяну — отцу жены Прилучного Зепюр Прилучной-Брутян — заочно предъявили обвинение по делу о незаконной организации азартных игр и ему грозит до 6 лет лишения свободы.