Директора учебного центра из Магнитогорска буду судить по 33 коррупционным эпизодам

Все происходило в период с 2021 года по 2022-й. Фигурант получил от 33 человек через посредников более 520 тыс. рублей за выдачу свидетельств о прохождении обучения по программам профессиональной переподготовки по специальностям, связанным с вождением специальной техники (самоходными машинами), но без прохождения фактического обучения.