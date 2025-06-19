Директора учебного центра из Магнитогорска буду судить по 33 коррупционным эпизодам

Речь идет про директора автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр “Лидер плюс”».
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконные действия).
Все происходило в период с 2021 года по 2022-й. Фигурант получил от 33 человек через посредников более 520 тыс. рублей за выдачу свидетельств о прохождении обучения по программам профессиональной переподготовки по специальностям, связанным с вождением специальной техники (самоходными машинами), но без прохождения фактического обучения.
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска арестован Lexus NX 200 обвиняемого.
Преступления выявлены сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Магнитогорску, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.
Дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.