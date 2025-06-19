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Дмитриев: потери Евросоюза от санкций против РФ превышают триллион евро

Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа уже превысили один триллион евро. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Только США теряют миллиарды долларов от санкций, введенных против РФ, заявил Дмитриев.

Потери европейской экономики от сокращения поставок российского газа уже превысили один триллион евро. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Это точно больше триллиона, это важно, что у нас есть цифра для Европейского союза», — подчеркнул он в ответ на вопрос о величине потерь ЕС от сокращения российского газа. Цитату приводит ТАСС.

Кирилл Дмитриев также напомнил заявления президента США Дональда Трампа о том, что потери США от санкций превышают 300 миллиардов долларов. «Это первое признание со стороны США, что санкции наносят вред американскому бизнесу. Это знаковое событие, мы продолжим делать такие оценки», — добавил он.

В свою очередь, Россия успешно приспособилась к западным санкциям, используя их в качестве развития части отраслей. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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