Захарова объяснила, чего Россия ждет от США

Между Москвой и Вашингтоном сейчас идут контакты по линии посольств, сказала Захарова.
Россия ждет от США предложений по продолжению двусторонних контактов по так называемым «раздражителям» в российско-американских отношениях. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«У нас существует сейчас механизм двусторонних консультаций, прошло уже два раунда по так называемым раздражителям в российско-американских отношениях… Сейчас должен был состояться третий раунд этих консультаций, к сожалению, американцы сказали, что не могут в эти даты, поэтому ждем от них предложений, сейчас эти контакты идут», — отметила Захарова в интервью РИА Новости.
Она добавила, что между Москвой и Вашингтоном продолжаются контакты через посольства. Также, по ее словам, проводятся телефонные переговоры на высшем уровне между главами государств и министрами иностранных дел.
Ранее российский МИД сообщал, что очередная встреча по двусторонним консультациям была отменена по инициативе американской стороны. В ведомстве выразили надежду на скорое возобновление диалога, несмотря на возникший перерыв, а посол России в США Александр Дарчиев отмечал неопределенность дальнейших перспектив отношений после окончания президентского срока Дональда Трампа.