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Власти Самарской области посетили проблемный пансионат «Зеленая Роща»

Учреждение проверили 18 июня. Работали совместно с представителями региональных ГУ МЧС, Роспотребнадзора и СУ СКР.

Учреждение проверили 18 июня. Работали совместно с представителями региональных ГУ МЧС, Роспотребнадзора и СУ СКР.

Пансионат «Зеленая Роща» находится в границах санатория имени Чкалова. Открыли в мае 2023 года. Ранее там отключили холодное водоснабжение. Причем с такими неудобствами сталкиваются уже не в первый раз.

Представители областного правительства уточнили: проблема связана с порывом системы канализации и утечки сточных вод.

«Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области подготовило места в государственных пансионатах для всех проживающих в пансионате на период проведения ремонтных работ», — объяснили в руководстве губернии.

Также Минэнергетики и ЖКХ помогает с устранением причин аварии. Однако прийти к компромиссу с представителями частного учреждения не удалось.

«Руководство “Зеленой Рощи” категорически отказалось от перевода проживающих в государственные пансионаты, аргументируя позицией родственников. Также отказало в доступе надзорным органам для оценки условий проживания пожилых граждан», — резюмировали в правительстве 63-го региона.

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