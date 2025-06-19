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Всего минувшей ночью в Ростовской области сбили пять беспилотников

Над территорией донского региона силы противовоздушной обороны уничтожили пять дронов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшей ночью сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ЧП произошло в ночь на 19 июня.

По данным федерального министерства, в течение прошедшей ночи с 21:20 часов 18 июня до 06:40 часов 19 июня дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 81 украинский дрон. Все беспилотники были самолетного типа.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области, БПЛА сбили над территорией Миллеровского района.

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