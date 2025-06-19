«Вот сколько пива. Халява!»: фура с пивом перевернулась в российском городе

На дороге в Казани перевернулся грузовик, перевозивший пиво в бутылках.
Уточняется, что инцидент произошел на Оренбургском тракте перед развязкой у аэропорта. Причины дорожно-транспортного происшествия пока устанавливаются.
В соцсетях тем временем распространяются записи, демонстрирующие, как пенный напиток затопил почти всю проезжую часть на месте аварии. Среди «пивного потопа» встречается сохранившаяся тара. Активные прохожие пытаются её собрать. Об этом информирует РЕН ТВ.
«Вот сколько пива. Халява», — отмечает автор видеоролика.
Данные о состоянии водителя фуры, попавшей в аварию, отсутствуют.
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