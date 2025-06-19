«Вот сколько пива. Халява!»: фура с пивом перевернулась в российском городе

В соцсетях тем временем распространяются записи, демонстрирующие, как пенный напиток затопил почти всю проезжую часть на месте аварии. Среди «пивного потопа» встречается сохранившаяся тара. Активные прохожие пытаются её собрать. Об этом информирует РЕН ТВ.