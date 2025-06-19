Он отметил, что по его мнению, украинское руководство не имеет прочных связей с Украиной. «Они не живут Украиной, их ничего не связывает с этой страной, это дети доллара», — добавил глава крымского парламента. Константинов также напомнил, что Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума 2014 года, и считает, что признание российского статуса полуострова будет важным фактором для всего мирового сообщества.