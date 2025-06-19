Константинов сказал, что украинское руководство — дети доллара.
Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь признать российский статус Крыма, загнал себя в тупик. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Зеленский постоянно повторял, что не будет признавать российский статус Крыма, и тем самым загнал себя в тупик. После всего сказанного, теперь взять и признать для него все равно что застрелиться», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что по его мнению, украинское руководство не имеет прочных связей с Украиной. «Они не живут Украиной, их ничего не связывает с этой страной, это дети доллара», — добавил глава крымского парламента. Константинов также напомнил, что Крым готов предоставить ООН документы о законности референдума 2014 года, и считает, что признание российского статуса полуострова будет важным фактором для всего мирового сообщества.
Ранее стало известно, что Россия требует международного признания Крыма, Донбасса и южных регионов как частей РФ. Такое требование выдвинула РФ Украине в меморандуме, где также настаивалось на полном выводе украинских военных формирований с этих территорий.