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Уфимка погибла в пожаре

В Уфе при пожаре погибла женщина.

Источник: Комсомольская правда

Утром в Уфе произошел смертельный пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, трагедия случилась в квартире на втором этаже дома на Первомайской улице.

Пожарные, прибывшие на вызов, выломали входную дверь и обнаружили пострадавшую без сознания. Несмотря на все усилия спасателей и медиков, женщину спасти не удалось.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электроприборов.

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