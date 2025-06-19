Уфимка погибла в пожаре

Утром в Уфе произошел смертельный пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, трагедия случилась в квартире на втором этаже дома на Первомайской улице.
Пожарные, прибывшие на вызов, выломали входную дверь и обнаружили пострадавшую без сознания. Несмотря на все усилия спасателей и медиков, женщину спасти не удалось.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электроприборов.
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