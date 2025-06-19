Злоумышленники могут попросить челябинцев отключить электричество

Жителей Челябинской области предупредили о новых кознях обманщиков. Как рассказали в Министерстве энергетики, в последнее время злоумышленники все чаще пытаются убедить граждан атаковать подстанции. Они подстрекают испортить электрооборудование.
Если поддаться на уговоры, можно не только оставить без света дома и соцучреждения, но и стать фигурантом уголовного дела. Санкция за диверсию — от 10 до 20 лет заключения.
— По каждому факту несанкционированного проникновения на указанные объекты проводятся проверки с участием сотрудников правоохранительных органов, — предупредили в министерстве.
Напомним, ранее незнакомец убедил жителя Южного Урала поджечь станцию мобильной связи. Злоумышленник связался с мужчиной в Telegram и обещал денежное вознаграждение. Денег поджигатель не получил, зато его приговорили к 12 годам за решеткой.