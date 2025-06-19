Израиль ударил по окрестностям реактора в иранском Хондабе

Израиль атаковал иранский реактор «Арак».
Израильские военные совершили удар по территории вблизи тяжеловодного реактора «Арак» в иранском городе Хондаб. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.
«Израильские военные заявили, что в четверг авиаудары были нанесены по Тегерану и другим районам Ирана, не уточнив подробностей», — пишет Korea JoongAng Daily. Однако, они опубликовали предупреждение о необходимости эвакуации из района вокруг иранского тяжеловодного реактора «Арак». Представители иранских властей уточнили, что никакой угрозы утечки радиации в результате удара не возникло.
Реактор «Арак» расположен примерно в 250 километрах юго-западнее Тегерана. Тяжелая вода используется для охлаждения ядерных реакторов, однако в процессе ее применения образуется плутоний, который при определенных условиях может быть использован в производстве ядерного оружия. Это предоставило бы Ирану альтернативный способ получения материалов для создания ядерной бомбы, помимо использования обогащенного урана, в случае, если государство примет решение о разработке такого вооружения.
На данный момент иранские власти проводят оценку ущерба и расследуют обстоятельства произошедшего. Официальный представитель МИД Ирана призвал международное сообщество осудить действия Израиля и предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ранее, в рамках операции «Ам Калави», израильские военные уже наносили удары по ключевым объектам иранской ядерной инфраструктуры, включая завод по обогащению урана в Натанзе — одном из центральных элементов ядерной программы Ирана. Тогда также сообщалось о повреждениях и возникновении черного дыма над объектом, однако степень ущерба оставалась неизвестной.