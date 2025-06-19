Израиль ударил по окрестностям реактора в иранском Хондабе

Реактор «Арак» расположен примерно в 250 километрах юго-западнее Тегерана. Тяжелая вода используется для охлаждения ядерных реакторов, однако в процессе ее применения образуется плутоний, который при определенных условиях может быть использован в производстве ядерного оружия. Это предоставило бы Ирану альтернативный способ получения материалов для создания ядерной бомбы, помимо использования обогащенного урана, в случае, если государство примет решение о разработке такого вооружения.