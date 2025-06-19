В Самаре приговор группе телефонных мошенников вступил в силу

В Самаре вступил в силу приговор группе телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров. Дело рассмотрел Самарский областной суд. В декабре 2023 года студентку техникума из Димитровграда Ульяновской области в мессенджере написал некий «Евгений», который предложил ему «работу». Неизвестные лица звонили пенсионерам под видом сотрудников полиции, прокуратуры
— Мошенники убеждали пенсионеров передавать деньги посредникам — курьерам, которых неустановленные лица заранее подыскивали, — прокомментировала пресс-служба Самарского областного суда.
Именно таким «курьером» и стал студент из соседнего региона. Также в преступной схеме были замешаны курьеры одного из агрегаторов, которые о преступных намерениях ничего не знали, а просто передавали посылки.
Студент ездил по указанным адресам, так он забрал деньги у шести пенсионеров из Тольятти. Потом он обратился к знакомому автомобилисту, предложил «заработать» съездить в Казань, где забрали деньги у местной жительницы. Студент оставлял себе 10% от суммы, а остальные деньги переводил на счет виртуальной карты, который ему заранее отправляли.
Суд в Тольятти признал студента виновным в семи преступлениях, приговорил к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% заработка. Его сообщника-автомобилиста приговорили к двум годам принудительных работ, при этом 10% заработка будут удерживать в пользу государства. Один из осужденных подал апелляцию, но Самарский областной суд оставил решение без изменений. Оно уже вступило в законную силу.
Жителей Самарской области призывают не верить звонкам с информацией о том, что ваш близкий человек попал в беду. Сразу же прекращайте такие звонки и перезванивайте по номеру родственника, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.