В Самаре приговор группе телефонных мошенников вступил в силу

В Самаре вступил в силу приговор группе телефонных мошенников, которые обманывали пенсионеров. Дело рассмотрел Самарский областной суд. В декабре 2023 года студентку техникума из Димитровграда Ульяновской области в мессенджере написал некий «Евгений», который предложил ему «работу». Неизвестные лица звонили пенсионерам под видом сотрудников полиции, прокуратуры и т. д. , пугали, что с их родственниками произошла беда, и предлагали заплатить, чтобы избежать проблем с законом.