Иранская ракета попала в один из крупнейших госпиталей Израиля. Видео

Израильские СМИ сообщают о прилете по госпиталю.
Иранская ракета попала в здание госпиталя «Сорока» в израильском городе Беэр-Шеве. Очевидцы выкладывают видео поврежденного корпуса больницы в соцсетях.
Об ударе по больнице сообщают местные СМИ. По их информации, на данный момент речь идет о более чем 30 пострадавших. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм уточняются. Из здания идет черный дым, пишет The Times of Israel.
Госпиталь «Сорока» является третьим по величине в Израиле. Администрация больницы пока прекратила прием пациентов.
Тревожные сирены звучат утром 19 июня в Тель-Авиве и других городах центра и севера Израиля. Иран начал новую ракетную атаку. Сообщается о прилетах в Гуш-Дане, Негеве, Бат-Яме.