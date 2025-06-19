В Самарской области задержали мужчину с крупным весом синтетического наркотика

В Самарской области работники ГАИ остановили автомобиль для проверки, а нашли наркотики. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Сотрудники полиции при проверке документов у водителя Chery Tiggo заметили, что он нервничает и хочет скорее уехать. Тогда правоохранители решили проверить все авто.
При проверке силовики нашли сверток с порошком, который позже был иденцифицирован как карфентанил.
Подозреваемый был доставлен в полицию. На данный момент заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ, мужчина находится под подпиской о невыезде.
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