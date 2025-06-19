Ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Саратова

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняты в связи с возможной угрозой БПЛА.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше