Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Саратова

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов для обеспечения безопасности полетов. Об этом в четверг, 19 июня, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняты в связи с возможной угрозой БПЛА.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше