Дроны ВСУ атаковали 11 российских регионов: подробности ночного налета

Атакам украинских беспилотников подверглась территория Курской области. Там обнаружено и уничтожено 17 дронов. Над Смоленской областью — 13. В Волгоградской области силы ПВО сбили семь БПЛА, над Орловской — шесть, а над Ростовской — пять. В небе над Крымом было локализовано пять дронов ВСУ. Еще три уничтожено в Астраханской области. Два беспилотника было сбито в Рязанской области и один украинский дрон — над Московским регионом. На момент публикации материала информации о последствиях атак на данные регионы не поступало.