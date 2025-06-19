Дроны ВСУ атаковали 11 российских регионов: подробности ночного налета

Дроны ВСУ атаковали 11 российских территорий.
В Белгородской области в результате атаки украинского дрона по многоквартирному дому пострадал мирный житель. В Татарстане был введен режим «Беспилотная опасность», от чего у жителей Республики могут наблюдаться проблемы с интернетом. Кроме того, были введены ограничения на работу аэропортов Волгограда и Калуги.
Всего за ночь силы российского ПВО сбили 81 дрон ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории России — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Белгородская область: пострадал мирный житель.
В небе над регионом было обнаружено и локализовано три дрона ВСУ. Один из них атаковал многоквартирный дом в Шебекино. В результате удара был поврежден фасад здания, выбиты стекла, а также перебита газовая труба. Однако протечку удалось быстро устранить. Кроме этого, ранения получил и житель дома. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Бойцы самообороны доставили мужчину, получившего минно-взрывную травму, в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался», — написал Гладков у себя в telegram-канале.
Также этой ночью в городе была объявлена ракетная опасность. Жителям рекомендовали спуститься в подвалы и ждать дальнейших указаний. Немного позже режим ракетной опасности был отменен, сообщил Гладков.
Брянская область: без последствий.
Прошедшей ночью над Брянской областью было уничтожено больше всего украинских БПЛА — 19. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На месте падения обломков беспилотников сейчас работают экстренные службы. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
Аэропорты России: введение ограничений на полеты.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в нескольких аэропортах страны были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация вводила ограничения в российских авиагаванях Волгограда (Гумрак) и Калуги (Грабцево). Ближе к утру ограничения были сняты. Однако через несколько часов вновь последовали сообщения о введении временных мер. Ограничения коснулись аэропорта в Волгограде (Гумрак) и Саратове (Гагарин).
Татарстан: перебои с интернетом.
В Республике был введен режим «Беспилотной опасности», несмотря на отсутствие официальной информации об атаках украинских БПЛА. В связи с этим у пользователей могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. В частности, низкая скорость. Власти отмечают, что меры носят временный характер.
«Данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности в период введения сигнала “Беспилотная опасность”. Как только режим снимут, работа мобильного интернета будет оперативно восстановлена», — говорится в официальном telegram-канале Республики Татарстан.
Какие еще регионы РФ были атакованы дронами ВСУ.
Атакам украинских беспилотников подверглась территория Курской области. Там обнаружено и уничтожено 17 дронов. Над Смоленской областью — 13. В Волгоградской области силы ПВО сбили семь БПЛА, над Орловской — шесть, а над Ростовской — пять. В небе над Крымом было локализовано пять дронов ВСУ. Еще три уничтожено в Астраханской области. Два беспилотника было сбито в Рязанской области и один украинский дрон — над Московским регионом. На момент публикации материала информации о последствиях атак на данные регионы не поступало.