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СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по двум иранским ядерным объектам

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ЦАХАЛ нанесла удары по ядерным объектам в трех иранских городах, сообщили местные СМИ и израильская армия.

Источник: Reuters

Подробности:

  • первый удар пришелся по целям в Араке в центральной части страны;
  • там расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды;
  • Израиль утверждает, что атаковал неактивный ядерный реактор;
  • атаке подвергся и район тяжеловодного реактора в Хондабе;
  • по данным IRIB, в его сторону прилетели два ракетных снаряда, еще часть сбили средства ПВО;
  • на объекте заранее провели эвакуацию, угрозы с точки зрения утечек нет;
  • ЦАХАЛ также заявила об атаке на объект в Натанзе, где якобы разрабатывали ядерное оружие;
  • Организация по атомной энергии Ирана подтвердила удары и уведомила о них МАГАТЭ.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.

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