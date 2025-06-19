СМИ: ЦАХАЛ нанесла удары по двум иранским ядерным объектам

Подробности:
- первый удар пришелся по целям в Араке в центральной части страны;
- там расположен ядерный комплекс, в том числе завод по производству тяжелой воды;
- Израиль утверждает, что атаковал неактивный ядерный реактор;
- атаке подвергся и район тяжеловодного реактора в Хондабе;
- по данным IRIB, в его сторону прилетели два ракетных снаряда, еще часть сбили средства ПВО;
- на объекте заранее провели эвакуацию, угрозы с точки зрения утечек нет;
- ЦАХАЛ также заявила об атаке на объект в Натанзе, где якобы разрабатывали ядерное оружие;
- Организация по атомной энергии Ирана подтвердила удары и уведомила о них МАГАТЭ.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.