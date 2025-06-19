Угроза атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области

Граждан призвали сохранять бдительность и быть готовыми к возможной атаке дронов.
Угрозы атаки БПЛА в Оренбуржье объявляются крайне редко. За последние три года там зафиксировано несколько атак дронов, включая падение аппарата у Орска в мае 2024 года и атаку на аэродром в Оренбурге, где обошлось без жертв. Также объявлялись угрозы атак, но многие из них не подтвердились.
Напомним, системы противовоздушной обороны в ночь на 19 ликвидировали 81 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории одиннадцати российских регионов. Наибольшее количество дронов было зафиксировано в воздушном пространстве Брянской области — 19 беспилотников.
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