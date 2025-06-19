Иран атаковал Израиль, выпустив около 20 ракет. Онлайн-трансляция

В ходе последней ракетной атаки Иран выпустил по территории Израиля около 20 ракет. Сообщается о попаданиях в центральной части страны, в районе Тель-Авива, а также на юге, в окрестностях Беэр-Шевы. По сообщению армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ», в четверг утром одна из иранских ракет угодила в больницу «Сорока», расположенную в Беэр-Шеве на юге Израиля.