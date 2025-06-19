Иран атаковал Израиль, выпустив около 20 ракет. Онлайн-трансляция

Израильские военные нанесли удар по территории вблизи тяжеловодного реактора «Арак» в иранском городе Хондаб.
В ходе последней ракетной атаки Иран выпустил по территории Израиля около 20 ракет. Сообщается о попаданиях в центральной части страны, в районе Тель-Авива, а также на юге, в окрестностях Беэр-Шевы. По сообщению армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ», в четверг утром одна из иранских ракет угодила в больницу «Сорока», расположенную в Беэр-Шеве на юге Израиля.
Вместе с тем, израильские военные совершили удар по территории вблизи тяжеловодного реактора «Арак» в иранском городе Хондаб. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily. Главное о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.
10:51 Район тяжеловодного реактора в иранском Хондабе подвергся удару Израиля. Агентство ISNA передает, что угрозы утечки нет.
10:47 Одна из иранских ракет попала в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева на юге страны, сообщает в четверг утром армейское радио «Галей ЦАХАЛ». Удар принес значительный ушерб.
10:46 Иран в последнем залпе выпустил по Израилю порядка 20 ракет. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan. Зафиксированы прилеты в центре страны в районе Тель-Авива и и на юге в районе Беэр Шевы.