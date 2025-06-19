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В Самаре 22-летний водитель «гранты» влетел в 47-летнюю женщину на Suzuki

Днем 18 июня в Самаре произошло ДТП с участием отечественного автомобиля и иномарки.

Днем 18 июня в Самаре произошло ДТП с участием отечественного автомобиля и иномарки. Детали рассказали в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что на XXII Партсъезда ехал мужчина на «гранте», не стал соблюдать необходимую дистанцию и влетел в Suzuki SX4, за которым сидела 47-летняя женщина.

В результате аварии пострадал водитель отечественной машины. Ему оказали стационарную помощь.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!