В Самаре 22-летний водитель «гранты» влетел в 47-летнюю женщину на Suzuki

Днем 18 июня в Самаре произошло ДТП с участием отечественного автомобиля и иномарки. Детали рассказали в региональном ГУ МВД.
Выяснилось, что на XXII Партсъезда ехал мужчина на «гранте», не стал соблюдать необходимую дистанцию и влетел в Suzuki SX4, за которым сидела 47-летняя женщина.
В результате аварии пострадал водитель отечественной машины. Ему оказали стационарную помощь.
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