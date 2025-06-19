Ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время испытаний. Видео

В ходе статического огневого испытания на полигоне SpaceX произошел взрыв тяжелой ракеты-носителя Starship. Инцидент произошел в момент тестирования первой ступени ускорителя, что привело к серьезной утечке топлива и последующему взрыву второй ступени космического корабля при входе в атмосферу. Об этом сообщает NASA.