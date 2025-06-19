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Ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время испытаний. Видео

В ходе статического огневого испытания на полигоне SpaceX произошел взрыв тяжелой ракеты-носителя Starship. Инцидент произошел в момент тестирования первой ступени ускорителя, что привело к серьезной утечке топлива и последующему взрыву второй ступени космического корабля при входе в атмосферу. Об этом сообщает NASA.

Ракета NASA не выдержала испытаний.

В ходе статического огневого испытания на полигоне SpaceX произошел взрыв тяжелой ракеты-носителя Starship. Инцидент произошел в момент тестирования первой ступени ускорителя, что привело к серьезной утечке топлива и последующему взрыву второй ступени космического корабля при входе в атмосферу. Об этом сообщает NASA.

«Тяжелая ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания», — пишет NASA в соцсети X. Событие было зафиксировано камерами прямой трансляции NasaSpaceFlight, которые установлены на испытательном полигоне компании.

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, выразил надежду на скорое увеличение количества успешных испытательных полетов Starship, несмотря на текущие сложности. Причины происшествия пока не установлены, идет расследование.

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