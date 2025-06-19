Силовики задержали челябинца из-за публикаций в интернете

Жителя Челябинской области обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Сотрудники ФСБ разыскали и задержали мужчину из-за сделанных им публикаций в интернете.
—Задержанный является сторонником экстремисткой организации, члены которой не признают юрисдикцию суда и легитимность российского законодательства, — рассказали в УФСБ по Челябинской области.
Мужчине теперь грозят принудительное работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в Минэнерго предупредили южноуральцев о злоумышленниках, убеждающих совершить диверсию.