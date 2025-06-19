Семейная пара из Саянска осуждена за серию краж из магазинов

В течение нескольких месяцев пара похищала товары из одного и того же дискаунтера. Основной «улов» составляли стиральные порошки, бытовая химия, колбасные изделия и шоколад. Общий ущерб от их деятельности составил более 30-ти тысяч рублей. Преступления совершались в трёх торговых точках города.