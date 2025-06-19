Семейная пара из Саянска осуждена за серию краж из магазинов

Суд вынес приговор 37-летней женщине и её 39-летнему супругу, которые систематически воровали товары из магазинов Саянска.
В течение нескольких месяцев пара похищала товары из одного и того же дискаунтера. Основной «улов» составляли стиральные порошки, бытовая химия, колбасные изделия и шоколад. Общий ущерб от их деятельности составил более 30-ти тысяч рублей. Преступления совершались в трёх торговых точках города.
Первыми тревогу забили сотрудники магазина, заметившие регулярные пропажи товаров. Полиция изучила записи камер наблюдения и выявила подозреваемых. Задержанные оказались рецидивистами — ранее уже судимыми за аналогичные преступления.
Женщина приговорена к двум годам лишения свободы. Мужчине назначено 400 часов обязательных работ. Стоит отметить, что супруги были осуждены по статье 158 УК РФ (кража) и статье 158.1 УК РФ (повторная кража), что ужесточает наказание.
Правоохранительные органы напоминают, что даже мелкие кражи влекут за собой уголовную ответственность, особенно для рецидивистов.