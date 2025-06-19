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Семейная пара из Саянска осуждена за серию краж из магазинов

Семейная пара из Саянска осуждена за серию краж из магазинов. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: Freepik

Суд вынес приговор 37-летней женщине и её 39-летнему супругу, которые систематически воровали товары из магазинов Саянска.

В течение нескольких месяцев пара похищала товары из одного и того же дискаунтера. Основной «улов» составляли стиральные порошки, бытовая химия, колбасные изделия и шоколад. Общий ущерб от их деятельности составил более 30-ти тысяч рублей. Преступления совершались в трёх торговых точках города.

Первыми тревогу забили сотрудники магазина, заметившие регулярные пропажи товаров. Полиция изучила записи камер наблюдения и выявила подозреваемых. Задержанные оказались рецидивистами — ранее уже судимыми за аналогичные преступления.

Женщина приговорена к двум годам лишения свободы. Мужчине назначено 400 часов обязательных работ. Стоит отметить, что супруги были осуждены по статье 158 УК РФ (кража) и статье 158.1 УК РФ (повторная кража), что ужесточает наказание.

Правоохранительные органы напоминают, что даже мелкие кражи влекут за собой уголовную ответственность, особенно для рецидивистов.