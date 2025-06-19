Режиссера Мосиенко просят лишить свободы на 22 года за госизмену и терроризм

Гособвинение просит 2-й Западный окружной военный суд лишить свободы на 22 года режиссера и актера из Новосибирска Виктора Мосиенко, который признал свою вину в госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Как передает ТАСС, прокурор Наталья Макарова уточнила, что обвинение просит отправить Мосиенко на три года в тюрьму, а оставшуюся часть наказания оставить отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, гособвинение призывает взыскать с обвиняемого штраф в размере 700 тысяч рублей и ограничить свободу на срок в 1,5 года.
Мосиенко полностью признал вину и раскаялся в содеянном, однако прокурор не поверила в признательную позицию обвиняемого.
Помимо госизмены, мужчину обвиняют в покушении на диверсию и участии в деятельности террористической организации. Сообщается, что он готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по заданию террористов.
Ранее режиссер Евгения Беркович* получила шесть лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Аналогичное решение было вынесено и в отношении драматурга Светланы Петрийчук*.
* физические лица, внесенные в перечень террористов и экстремистов.