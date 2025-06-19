Режиссера Мосиенко просят лишить свободы на 22 года за госизмену и терроризм

Как передает ТАСС, прокурор Наталья Макарова уточнила, что обвинение просит отправить Мосиенко на три года в тюрьму, а оставшуюся часть наказания оставить отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, гособвинение призывает взыскать с обвиняемого штраф в размере 700 тысяч рублей и ограничить свободу на срок в 1,5 года.