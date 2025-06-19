Житель Башкирии обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд.

Приехавшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН установили, что находка представляет собой 85-миллиметровый осколочный артиллерийский боеприпас. У него был деформирован взрыватель, а на корпусе были следы сильной коррозии. Эксперты подтвердили, что снаряд представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан.