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Житель Башкирии обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд

Житель Башкирии обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд.

Источник: пресс-служба управления Росгвардии по РБ

Боеприпас времен Великой Отечественной войны сотрудники ОМОН обезвредили в Кушнаренковском районе.

Снаряд обнаружил один из местных жителей, когда осматривал участок перед покосом травы. Он сразу обратился в экстренные службы.

Приехавшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН установили, что находка представляет собой 85-миллиметровый осколочный артиллерийский боеприпас. У него был деформирован взрыватель, а на корпусе были следы сильной коррозии. Эксперты подтвердили, что снаряд представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Поэтому его вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.

Ранее в Чишминском районе Башкирии подростки во время раскопок нашли снаряд времён Гражданской войны, писал «Башинформ».