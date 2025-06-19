Житель Башкирии обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд.

Боеприпас времен Великой Отечественной войны сотрудники ОМОН обезвредили в Кушнаренковском районе.
Снаряд обнаружил один из местных жителей, когда осматривал участок перед покосом травы. Он сразу обратился в экстренные службы.
Приехавшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН установили, что находка представляет собой 85-миллиметровый осколочный артиллерийский боеприпас. У него был деформирован взрыватель, а на корпусе были следы сильной коррозии. Эксперты подтвердили, что снаряд представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан.
Поэтому его вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.
Росгвардия напоминает, что при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными, не приближаться к находке и немедленно сообщить о ней в правоохранительные органы.
Ранее в Чишминском районе Башкирии подростки во время раскопок нашли снаряд времён Гражданской войны, писал «Башинформ».