Закрылись аэропорты Волгограда и Саратова

План «Ковер» введен в аэропортах двух аэропортах страны.
В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW) и Саратов (Гагарин; UWSG)», — уточнил Кореняко. О введенных ограничениях он написал в своем telegram-канале.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 18 на 19 июня над российскими регионами были успешно перехвачены и уничтожены 81 беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Беспилотники врага были замечены над 1 регионами страны.
В связи с опасностью БПЛА в аэропортах Волгограда и Калуги около шести утра вводились временные ограничения по приему и отправке рейсов. В полдевятого воздушной гавани Волгограда ограничения были сняты.